Konya'da okul arkadaşının kafasına taşla vurduğu iddiasıyla tutuklanan çocuk, hakkında hazırlanan iddianamede ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖNCE AĞAÇ DALI İLE VURDU SONRA TAŞ ATTI

Olay, geçtiğimiz 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşı olan Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı. Mağdur Hasan Berat G.'nin ifadesine göre, arkadaşı T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı.

REKLAM

AİLESİYLE BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDU

Hasan Berat G.'nin "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun parçalanan kafatası ise titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK YENİDEN TUTUKLANDI

Emniyet birimlerince yakalanan suça sürüklenen çocuk T.F., 9 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan çocuk, 15 Aralık'ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan "adli kontrol" kararıyla tahliye edildi. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.