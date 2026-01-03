Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Akranın kafasına taşla vuran çocuğa 9 yıla kadar hapis cezası | Son dakika haberleri

        Akranın kafasına taşla vuran çocuğa 9 yıla kadar hapis cezası

        Konya'da okul arkadaşının kafasına taşla vurduğu iddiasıyla tutuklanan çocuk, hakkında hazırlanan iddianamede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Giriş: 03.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:27
        Arkadaşını taşla yaralayan çocuğa 9 yıl istendi
        Konya'da okul arkadaşının kafasına taşla vurduğu iddiasıyla tutuklanan çocuk, hakkında hazırlanan iddianamede ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        ÖNCE AĞAÇ DALI İLE VURDU SONRA TAŞ ATTI

        Olay, geçtiğimiz 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşı olan Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı. Mağdur Hasan Berat G.'nin ifadesine göre, arkadaşı T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı.

        AİLESİYLE BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDU

        Hasan Berat G.'nin "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun parçalanan kafatası ise titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

        ŞÜPHELİ ÇOCUK YENİDEN TUTUKLANDI

        Emniyet birimlerince yakalanan suça sürüklenen çocuk T.F., 9 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan çocuk, 15 Aralık'ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan "adli kontrol" kararıyla tahliye edildi. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurup ağır yaraladığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve şüpheli şahsın yaşının da küçük olması sebebiyle cezasının 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Düzenlenen iddianameye göre şüpheli T.F., Hasan Berat Güldağı'nın ayağına önce odun parçasıyla vurdu. Ardından da yine ayağına taş attı. Ayağı acıyan Hasan Berat, ‘neden böyle bir şey yaptın' sorusu üzerine ise T.F. bu kez taşı alarak kafasına vurdu. Ardından da olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Güldağı ise kemik kırığı oluşacak şekilde ağır şekilde yaralandı. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Arkadaşını başından taş ile yaralayan şüpheli T.F'nin alacağı maksimum ceza ise 7 yıl olacağı öğrenildi.

