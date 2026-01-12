Habertürk
        Son dakika: Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:48
        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 8 yaralı
        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta bulunan Ö.I.(37) idaresindeki ambulans hastane istikametine seyrederken önüne çıkan M.A.(37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

        8 KİŞİ YARALANDI

        Kazada ambulans sürücüsü Ö.I., ile ambulansta bulunan P.D.(34), E.H.Z.(42), ambulanstaki hasta G.A.(49) ve hasta yakını S.K.(42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A.(52) ve Z.A.(53) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

        EKİPLERE İHBAR EDİLDİ

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

