Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta bulunan Ö.I.(37) idaresindeki ambulans hastane istikametine seyrederken önüne çıkan M.A.(37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü Ö.I., ile ambulansta bulunan P.D.(34), E.H.Z.(42), ambulanstaki hasta G.A.(49) ve hasta yakını S.K.(42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A.(52) ve Z.A.(53) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

EKİPLERE İHBAR EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.