        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aksaray'da çalıştığı inşaatın dördüncü katından demirlere düşen işçi 25 yaşındaki Abdullah Türk kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Aksaray’da çalıştığı inşaatın dördüncü katından demirlere düşen işçi kurtarılamadı

        Aksaray'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında çalışan 25 yaşındaki Abdullah Türk, dengesini kaybederek yan binanın demir korkuluklarının üzerine düştü. Sırtına saplanan demirle itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:25 Güncelleme:
        Demirlere saplandı! İşçinin feci sonu
        Aksaray'da 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybeden inşaat işçisi Abdullah Türk (25) yan binanın demir korkuluklarının üstüne düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.

        DEMİR KORKULUKLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü.

        KANLAR İÇİNDE KALDI

        Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekipleri Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti. Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        İŞÇİ KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Abdullah Türk (25), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
