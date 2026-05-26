Aksaray’da çalıştığı inşaatın dördüncü katından demirlere düşen işçi kurtarılamadı
Aksaray'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında çalışan 25 yaşındaki Abdullah Türk, dengesini kaybederek yan binanın demir korkuluklarının üzerine düştü. Sırtına saplanan demirle itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Aksaray'da 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybeden inşaat işçisi Abdullah Türk (25) yan binanın demir korkuluklarının üstüne düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.
DEMİR KORKULUKLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti. Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
İŞÇİ KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Abdullah Türk (25), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.