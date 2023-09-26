Zonguldak'ta, Mustafa Kurt'un (43) para meselesi nedeniyle husumetli olduğu iş arkadaşı Sevilay Kıral (38) ve onun sevgilisi Güray Çakmak (45) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, birbirini suçladı.

DHA'nın haberine göre savcı, suçu birlikte işlediklerine kanaat getirdiği sevgililer hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay, 23 Şubat'ta meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Sevilay Kıral'ın yanına gitti.

Güray Çakmak

Burada Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışa çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarı kaçan Kurt, yere yığıldı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı Sevilay Kıral ve sevgilisi Çakmak tutuklandı.

"ŞİMDİ İŞİ BİTECEK"

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede Kıral ile Kurt'un uzun yıllardır tanıştığı, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu, Çakmak'ın ise Kurt'u tanımadığı belirtildi. Cep telefonlarında yapılan incelemede, Sevilay Kıral'ın, Çakmak'a, Mustafa Kurt'u kastedip, 'Şimdi, işi bitecek' şeklinde 2 mesaj attığı iddianamede yer aldı. Öte yandan Kurt'a ait telefon ve olayda kullanılan bıçağın sobada yakıldığı ifade edildi.