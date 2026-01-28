Habertürk
        Son dakika: Alanya'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü

        Alanya'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:46
        Motosikletli genç can verdi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saat 01.00 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Kahraman Şimşek (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
