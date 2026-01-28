Alanya'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre kaza, gece saat 01.00 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Kahraman Şimşek (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.