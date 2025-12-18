Habertürk
        Son dakika: Alev alan otomobile, balkondan hortumla su döktü; o anlar kamerada

        Alev alan otomobile, balkondan hortumla su döktü; o anlar kamerada

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde alev alan otomobile, balkondan hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:12
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde alev alan otomobile, balkondan hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANDISI

        DHA'NIN haberine göre olay, ün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu gören bir bina sakini, balkondan hortumla su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

