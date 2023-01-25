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Haberler Gündem Yargı Son dakika: Gezi Parkı eyleminde öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası yeniden Yargıtay'da - Güncel haberler
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Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin dava yeniden Yargıtay'a taşındı

Eskişehir'de "Gezi Parkı" eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yerel mahkemede yeniden yargılanan sanığın dosyası, tekrar Yargıtay'a gönderildi

Son dakika: Gezi Parkı eyleminde öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası yeniden Yargıtay'da - Güncel haberler
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AA

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurusu üzerine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılanan tutuksuz sanık polis memuru H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 gün hapis cezasına yeniden itiraz edildi.

AA'da yer alan habere göre Ali İsmail Korkmaz'ın müşteki ailesinin talebi üzerine Yargıtay'a yapılan başvuruda, sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılması istendi.

Dosya, Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir'de yapılan gösterilerde sivil vatandaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ebeveyni ve kardeşleri Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvurucular, gösteriye katılan yakınlarının, kolluk görevlileri ve sivil vatandaşlar tarafından darp edilerek öldürülmesi nedeniyle bazı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucuların "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, 17 Ocak'ta, sanık H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına hükmetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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