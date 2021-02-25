Alışveriş sonrasındaki saldırıda şoke eden savunma! 0:00 / 0:00

İHA

Maltepe’de 26 Kasım 2020 tarihinde alışverişten dönen Hatice Türkoğlu’nu (48) sokak ortasında iterek yere düşüren ve yaralanmasına neden olan Aydın Baysal (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İHA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın Baysal’ın müşteki Hatice Türkoğlu’nu doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı anlatıldı.

"ŞUURUMU KAYBETTİM"

Şüpheli Aydın Baysal’ın ifadesinde ise, "İş yerinde çalıştığım sırada aracın altına kaynak yaparken oksijen kaynağı patladı. Bu sırada oksijen tüplerini kapattım ve can havliyle dışarı kaçarken 'dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak' diye bağırdım. Bir anda şuurumu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştım. Patlama tehlikesi olduğundan dolayı Hatice Türkoğlu’na engel olmak için ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin, müştekinin canına bir şey olmasın diye hamlede bulunduğunu iddia ettiği kaydedildi. Tanık olarak beyanı alınan A.G.’nin ise şüphelinin beyanlarını doğruladığı, Hatice Türkoğlu’nun ise şüpheliden şikayetçi olduğu aktarıldı.

1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli Aydın Baysal’ın “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de 26 Kasım 2020 tarihinde marketten alışveriş yaptıktan sonra evine doğru giden Hatice Türkoğlu’na saldıran Aydın Baysal, kadını savurarak yere doğru fırlatmıştı. Aldığı darbeler sonucu yüzünde morluklar oluşan ve diz kapağı çatlayan talihsiz kadın darp raporu alarak Baysal hakkında şikayetçi olmuştu.

Öte yandan, olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde, Baysal’ın cadde üzerinde sağa sola doğru koşması, ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçen Hatice Türkoğlu’nu bir anda itmesi, kadının yere düşmesi, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.