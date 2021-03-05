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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya'da, mutasyonlu virüs hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI),ülkede bir haftada tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde "B.1.1.7" mutasyonunun haftalık vakalar içindeki oranının, yüzde 22 olarak açıklanmasının ardından bu hafta yüzde 46.1'e yükselmesi yetkilileri endişelendirdi.

Uzmanlar, virüsün mutasyonlu türüne karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik uyarıları tekrarladı. Viraloglar da bir kez daha virüsün B.1.1.7 türünün çok daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

RKI'nın koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 10 bin 580 koronavirüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 71 bin 504'e ulaştı oldu.

ÖNLEMLER UZATILMIŞTI

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler, 28 Mart'a kadar uzatıldı.

Birinci normalleşme adımı kapsamında geçen haftalarda okulların, kreşlerin ve berberlerin açıldığına işaret edildi.

8 Mart'ta başlayacak ikinci normalleşme adımında en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 1 hafta boyunca 35'in altında olan bölgelerde üç hane halkı ve en fazla 10 kişi biraya gelebilecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil frene" basılacak ve 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlere dönülecek.

Çiçekçiler, kitapçılar, bahçe malzemeleri satan mağazalar, sürücü kursları ile masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler maske, mesafe ve hijyen kuralları gibi şartları yerine getirmeleri durumunda müşterilerine kapılarını 8 Mart'ta açabilecek.

MERKEL'DEN SALGINDA 3. DALGA UYARISI

Başbakan Merkel, "Şimdi siyasetin görevi bundan sonraki adımları akıllıca atmaktır. Normalleşmeye yönelik adımlar atılmalı ve aynı zamanda bunlar bizi geriye döndüren adımlar olmamalıdır." dedi.

Halkı tüm tedbirlere uymaya çağıran Merkel salgında üçüncü dalga tehlikesine karşı uyardı ve bu tehlikenin Almanya'da var olduğunu ifade etti.

"2021'in ilkbaharı 2020'nin ilkbaharından farklı geçecek." diyen Merkel, salgınla mücadelede tedbirlerin yanında aşıların ve Kovid-19 testlerinin bulunduğunu, aşı kampanyasının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.