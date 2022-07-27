Buzul eridi, İsviçre-İtalya sınırı kaydı 0:00 / 0:00

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Alpler'de eriyen bir buzul, İsviçre-İtalya arasındaki sınırı kaydırdı ve bir İtalyan konaklama tesisinin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin tartışmalara yol açtı.

İki ülke arasındaki sınır, Klein Matterhorn dağının iki tarafından eriyen kar sularının aktığı bölümde yer alıyor. Sular bir ülkeden ötekine geçerek ilerliyor. Ancak Theodul Buzulu'nun erimesi, boşalma havzasının 3 bin 480 metre yükseklikteki Testa Grigia zirvesi yakınlarındaki Rifugio Guide del Cervino ziyaretçi merkezine doğru çekilmesine neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 59 yaşındaki bir turist olan Frederic, tesisin restoranına yakın zamanda yaptığı bir ziyarette, "Yani İsviçre'de miyiz?" diye sordu. Cevap, 2018'de başlayan ve geçen yıl uzlaşmayla sonuçlanan diplomatik müzakerelerin konusu oldu, ancak anlaşmanın ayrıntıları gizli.

Tesis, 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde, 40 yatağı ve uzun ahşap masaları tamamen İtalyan topraklarındaydı. Ama şimdi, yatakların çoğu ve restoran da dahil olmak üzere, kulübenin üçte ikisi teknik olarak güney İsviçre'de bulunuyor.

Dünyanın en büyük kayak merkezlerinin bulunduğu bir bölgede böyle bir şey yaşandığı için taraflar 2018'de müzakerelere başlamıştı. Kasım 2021'de Floransa'da anlaşma imzalandı, anlaşmanın içeriği gizli tutulurken, İsviçre hükümeti anlaşmanın 2023'ten önce gerçekleşmeyeceği belirtildi.

İtalya-İsviçre sınırının Alp buzullarını geçtiği yerde, sınır havza hattını takip ediyor. Ancak Theodul Buzulu, 1973 ve 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj bölümünü değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki bir bölümünü yeniden çizmeye zorladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.