Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor
ABONE OL

Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu altılı masanın, bugün 12'nci toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının isminin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor

Son dakika: Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Altılı masanın bugün yapılacak toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Adayın isminin ise açıklanması beklenmiyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının katılacağı toplantının ana gündemini Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi oluşturacak.

Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi.

İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN LİDERLERE ZİYARET

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Şubat'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 27 Şubat'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı, 28 Şubat'ta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve 1 Mart'ta Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.

ADAY KİM OLACAK?

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.

Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU TAM YETKİ ALDI

Toplantı öncesi altılı masanın en büyük partisi CHP'de dikkati çeken bir gelişme yaşanmış, hafta sonu önce parti grubunu ardından Parti Meclisini toplayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde CHP'nin tek yetkili ismi olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu karara ilişkin, "Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti." açıklamasını yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminde can kaybı artıyor! 2 Mart 2023 Deprem ölü-vefat sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM Depremde son durum: Kahramanmaraş depreminde can ...
Son dakika: Meclis'te Kızılay tartışması! Vekillerden sert eleştiriler
GÜNDEM Meclis'te Kızılay tartışması! Vekillerden sert ...
Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
GÜNDEM Bu bölgeler için yağmur uyarısı
Adana'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
GÜNDEM Adana'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNDEM Çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gebze'de depoda çıkan yangın gecekonduya sıçradı
GÜNDEM Depoda çıkan yangın gecekonduya sıçradı
Elazığ'da sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı
GÜNDEM Sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı
İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı
GÜNDEM İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı
EYT kısmi emeklilik SON DAKİKA: 2023 EYT kısmi emeklilik yaş şartı var mı? EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir?
GÜNDEM EYT kısmi emeklilik yaş şartı var mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.