Altılı masa toplanıyor! 12'nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Altılı masanın bugün yapılacak toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Adayın isminin ise açıklanması beklenmiyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının katılacağı toplantının ana gündemini Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi oluşturacak.

Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi.

İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN LİDERLERE ZİYARET

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Şubat'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 27 Şubat'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı, 28 Şubat'ta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve 1 Mart'ta Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.

ADAY KİM OLACAK?

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.

Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU TAM YETKİ ALDI

Toplantı öncesi altılı masanın en büyük partisi CHP'de dikkati çeken bir gelişme yaşanmış, hafta sonu önce parti grubunu ardından Parti Meclisini toplayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde CHP'nin tek yetkili ismi olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu karara ilişkin, "Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti." açıklamasını yapmıştı.