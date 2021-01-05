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Kasım sonunda ons fiyatı 1.780 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı bugün 1.945 dolarla son 2 ayın zirvesine yükseldi. Yükselişte doların zayıflaması ve İngiltere'nin artan koronavirüs vakaları sebebiyle aldığı karantina kararı etkili oldu.

İngiltere'de aşılama çalışmaları başlamasına rağmen Başbakan Boris Johnson koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonu nedeniyle yeniden kapanma kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere'nin aldığı karar sadece bu ülkeyle ilgili değil koronavirüs mutasyonunun tüm ülkeleri olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırdı.

Bunun yanında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de dün Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Zayıflayan dolar da altın fiyatlarının yükselmesine destek oldu.

Kasım ayında altın 1800 doların altına gerilediğinde piyasalarda aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerin coşkusu yaşanıyordu. Ancak aşılama çalışmalarına rağmen dünya genelinde ekonomilerin yavaş bir toparlanma yaşamadı bekleniyor. Bunun yanında dünya genelindeki düşük faiz ortamı da altın talebini destekliyor.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ YASAK DA ETKİLEYECEK

Bunların yanında Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs mutasyonunun da altın fiyatlarını kısa vadede etkilemesi bekleniyor. StoneX analisti Rhona O'Connell önemli bir altın ihracatçısı olan Güney Afrika'da yaşananlarla ilgili olarak "Güney Afrika'daki uçuş yasağı altın, platin ve paladyum gibi değerli metallerin fiyatlarını etkileyecektir. Bunların ihracatının çoğu yolcu uçaklarıyla gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Yurtiçinde ise gram altın 461 liradan işlem görüyor. Gram altın kasım başında dolardaki yükselişin etkisiyle 530 lirayı aşmıştı. 2020 yılını ise 456 liradan kapattı. Ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolardaki görece zayıf seyir gram altındaki yükselişi kısıtladı.

Altının ons fiyatı geçtiğimiz ağustos ayında 2074 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.