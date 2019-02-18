Son Dakika Altın fiyatları! 18 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatı 225,31 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 368,38 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün itibariyle yükselişini sürdürüyor. İşte, 18 Şubat canlı altın fiyatları