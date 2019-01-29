SON DAKİKA Altın fiyatları! Altın yükseliyor! İşte 29 Ocak altın fiyatları ne kadar

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma güne kapanışta yüzde 0,92 artışla 219,00 liradan tamamlamıştı. Bugün ise, 221,93 lira ile yükselişe geçti. İşte 29 Ocak 2019 güncel altın fiyatları...