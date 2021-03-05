Piyasalara Powell şoku

ABD 10 yıllık tahvillerindeki faiz artışına yönelik Fed Başkanı Jerome Powell'ın tatmin etmeyen açıklamaları sonrası piyasalar sallandı. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde satıcılı seyrederken altın son 9 ayın en düşük seviyesine geldi, dolarda küresel değerlenme artıyor.

Piyasalar 10 Şubat - 26 Şubat arası 48 bp yükselerek 1.6 üzerine çıkan faizler nedeniyle yaşanan ilk şokun ardından Powell'dan getiri eğrisi kontrolüne yönelik açıklamalar beklerken aradığını bulamadı. Powell, önceliklerinin işgücü piyasası olduğunu ve ekonomiyi soğutmak için faizleri artırmayacaklarını söyledi, tahvil faizlerindeki artışın dikkatlerini çektiğini belirten Powell, getiri eğrisine yönelik herhangi bir yönlendirmede bulunmadı.

Powell, "Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe nedeni. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir. Fed varlım alımlarını azaltmayacak." dedi.

Powell'ın açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvillerinin gösterge faizi 1.44'ten 1.57'ye geldi, borsalar düştü. Nasdaq yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek bu yılki kazançlarını sildi.

Tahvil faizlerindeki yükselişten emtiaları da aşağı çekerken dolar endeksindeki artışla altın fiyatlarında son 9 ayın dibi göründü. Ons altın fiyatı 1700 doların altına gerileyerek kapanışta 1698 dolar oldu. ABD altın vadelileri de New York'ta 1694 dolara indi. 10 günlük hareketli ortalamada direnç 1758 dolarda görünürken destek haziran ayı dibi olan 1670 dolarda.

Altında bir süredir devam eden aşağı yönlü trend sonrası altın fonlarında üst üste üç aydır çıkış görülüyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre şubat ayında altın etf'leri yüzde 2 düşmüş ve küresel altın etf'leri 85 tona yakın kayıp yaşamıştı.

Gram altın fiyatları ise spottaki düşüşe rağmen dolardaki artışla birlikte sınırlı kaldı ve gram altın 408 TL seviyesinden işlem görüyor.

Faizlerin artması gelişen ülke kurları da darbe yerken 25 Şubat'ta 90.1 seviyesinde olan dolar endeksi 91.68'e gelerek son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Tüm gelişen ülke para birimlerinde düşüşlerden TL pozitif ayrışamadı ve bir süredir Türk Lirası'nda görülen değer kaybı devam etti. Gece sığ piyasada Dolar/TL 7.58'i test etti, 5 Mart sabahı ise dolar kuru 7.51 civarında el değiştiriyor.

Kurdaki yukarı yönlü gidişi besleyen ve Türkiye'nin cari açığını artıran unsurlardan olan petrol fiyatlarındaki artış da dünkü OPEC+ kararı sonrası hızlandı.

Petrol fiyatları OPEC+'nın aldığı üretimi Nisan'da değiştirmeme kararının ardından brent tarafında yüzde 4.5'i aşarak 67 doları gördü. Batı Teksas petrolündeki artış ise yüzde 3'e yaklaştı.

Küresel piyasalardaki hareketlilik sonrası Türkiye'nin gösterge faizi 15.5'u aştı, bir ara 290'a kadar inen CDS 323'e yükseldi. TCMB'nin 18 Mart'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artışı beklentileri belirginleşiyor.