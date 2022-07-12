Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Dolar ve Euro aynı seviyeye gelmesiyle ekonomi piyasaları hareketlendi. Vatandaşlar "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 12 Temmuz Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum...

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