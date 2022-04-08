Son günlerde şekerden, benzin fiyatlarına, aigara zammından enerji fiyatlarına kadar pek çok alanda yaşanan fiyat artışları nedeniyle güncel altın fiyatlarına ilgi arttı. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altının ne kadardan işlem gördüğü yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşilar tarafından takip ediliyor.

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8 Nisan Cuma günü saat 13.59 itibarıyla gram altın 917,16 liradan, çeyrek altın ise 1.499,65 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları