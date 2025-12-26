Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) hayatını kaybetti.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇAPRTI

İHA'nın haberine göre kaza; Muğla-Aydın karayolunda, A.E. yönetimindeki otomobilin Ali İsmail Bodur'un kullandığı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine ambulans, emniyet trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, bir dönem İl Sağlık Müdürlüğü makam şoförlüğü de yapan ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü A.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.