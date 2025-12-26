Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ambulans şoförü kazada hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ambulans şoförü kazada hayatını kaybetti

        Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin motosiklete çarptığı kazada 56 yaşındaki ambulans şoförü Ali İsmail Bodur hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:46
        Ambulans şoförü kaza kurbanı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇAPRTI

        İHA'nın haberine göre kaza; Muğla-Aydın karayolunda, A.E. yönetimindeki otomobilin Ali İsmail Bodur'un kullandığı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine ambulans, emniyet trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, bir dönem İl Sağlık Müdürlüğü makam şoförlüğü de yapan ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü A.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
