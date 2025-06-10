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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu sürüyor

        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna düşen vatandaşlar Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluğa sebep oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 08:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:50
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        Bolu'da dönüş yoğunluğu sürüyor
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.

        Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.

        Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.

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