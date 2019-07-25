Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" dedi.
Arslan "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
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