Android 9 Pie, bugüne dek sadece beta yazılımı yüklemek isteyenler için mevcuttu. Google'ın açıklamasına göre, bu programa 140 bin kullanıcı katıldı.

İlk defa beta programı, Google'ın cihazları haricindeki telefonlara da sunuldu. Beta programına katılan Nokia, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Sony, Essential ve Oppo telefonlar, sonbahar sonunda Android 9 Pie kurabilecekler.

İlk sürümle birlikte, Google, geliştiricilere Android 9 Pie için uygulamalar oluşturmak için gereken yeni yazılım programlama arayüzlerine (API'lere), değişikliklere ve araçlara erişim sağlamaya odaklandı. Örneğin, Android 9 Pie, ekranın üstündeki iPhone X benzeri çentik desteği sunuyor.

Pie'ın yeni görünüm ve navigasyon yöntemi dikkat çekiyor. Ekranın alt kısmında, her biri farklı bir gezinme yöntemini temsil eden ve klasikleşen üçlü simge yerine, Android 9 Pie'da jestleri, yani ekrana dokunarak yapılan el hareketlerini kullanmak mümkün. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı uygulama önerileriyle birlikte son uygulamaları görüntülemek için ekranı yukarı kaydırır. Sola veya sağa hızlıca kaydırma ise uygulamalar arasında hızla geçiş yapar.

YENİ TEMA İLE DAHA FERAH TASARIM

Google'ın yenilenen Materyal Teması, daha ince bir tasarımla Android 9 Pie'da ilk kez görücüye çıkıyor. Materyal Tasarımı yaklaşımı Google veya Android için yeni değil, ancak yeni tema ile beyaz boşluklar ve yuvarlak köşeler de ekleniyor.

Google'ın Android için bir karanlık tema üzerinde çalıştığı söylentileri, en son önizlemeyle kesinlik kazandı. Android P'deki aydınlık ve karanlık tema arasında geçiş yapmak için özel bir ayar bulunuyor. Dilerseniz, Android P'nin mevcut duvar kağıdınıza göre doğru temayı seçmesine de izin verebilirsiniz.

TELEFON BAĞIMLILIĞINA KARŞI ÖZELLİK

Android 9 Pie'daki yeni bir gösterge panosu, telefonunuzda veya tabletinizde bir günde ne kadar zaman harcadığınızı, hangi uygulamaları en çok kullandığınızı (zamana göre sıralar), cihazın ekran kilidini kaç kez açtığınızı ve bildirim sayısını ekrana getirir. Gösterge paneli, kullanıcıların akıllı telefon bağımlılığını engellemeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Program şu anda ilk sürüm için hazır değil, ancak kullanıcılar, Google'ın özelliği test etmesine yardımcı olmak için Digital Wellbeing beta sürümüne katılabiliyorlar.

NE YAPTIĞINIZI ANLAYIP ONA GÖRE ÇALIŞACAK

Pil ve ekran parlaklığı için yeni adaptif ayarlar, alışkanlıklarınızı zamanla öğrenir ve belirli bir saatte veya konumdaki uygulamalara özel kaynaklar ve pil gücü atar. Adaptif Pil ve Uyarlanabilir Parlaklık özelliklerinin, performans ve pil ömrünü artırmaya yardımcı olması bekleniyor.

Uygulama Eylemleri adı verilen başka bir AI özelliği, belirli bir zamanda, yerde veya bir aksesuara bağlı olduğunda hangi genel görevleri yapacağını öğrenir. Örneğin, Bluetooth kulaklıklarını bağladığınızda Uygulama Eylemleri bir çalma listesi önerecektir.

Son olarak, Android 9 Pie için haziran başlarında yapılan güncellemelerle, 157 yeni emoji de sisteme eklenmiş durumda.

DESTEKLENEN TELEFONLAR

Android Pie, bugünden itibaren Google Pixel ve Essential Phone'larda kullanılabilecek.

Desteklenen modeller:



Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

Essential Phone

21 Aralık'ta desteklenecek markalar:

Sony

Xiaomi

HMD Global

Oppo

Vivo

OnePlus

Android One işletim sistemli cihazların bir bölümü



2018 sonu ve 2019'da desteklenecek markalar:

Samsung

LG

Motorola

Diğer üreticiler



Son listedeki ürünler için üreticilerin ayrı açıklama yaparak tarih vermeleri bekleniyor.

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