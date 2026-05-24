        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 45 gün içinde kurultay toplanmalı | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 45 gün içinde kurultay toplanmalı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 15:28 Güncelleme:
        "45 gün içinde kurultay toplanmalı"

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde yürütülen tahliye ve tebligat sürecine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi.

        ANKA'daki habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır."

