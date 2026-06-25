Ankara'da bir kişi eski eşini yaralayıp, kayınvalidesini öldürdü
Ankara'da E.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle boşandığı eşi Y.K. ile eski kayınvalidesi H.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:56 Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bıçakla saldırdığı eski kayınvalidesini öldüren ve boşandığı eşini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
ESKİ EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
AA'daki habere göre olay; Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Şüpheli E.Ç, henüz öğrenilemeyen bir nedenle boşandığı eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K.'yi bıçakla yaraladı.
KAYINVALİDESİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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