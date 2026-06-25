Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da bir kişi eski eşini yaralayıp, kayınvalidesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Ankara'da bir kişi eski eşini yaralayıp, kayınvalidesini öldürdü

        Ankara'da E.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle boşandığı eşi Y.K. ile eski kayınvalidesi H.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayınvalidesini öldürüp, eski eşini yaraladı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde bıçakla saldırdığı eski kayınvalidesini öldüren ve boşandığı eşini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        ESKİ EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre olay; Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Şüpheli E.Ç, henüz öğrenilemeyen bir nedenle boşandığı eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K.'yi bıçakla yaraladı.

        KAYINVALİDESİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Y.K.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan, İbrahim Tatlıses'e ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti (AA)  

        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Polatlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor