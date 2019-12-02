DHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ev kadını olan Suzan Güner (33),dün akşam oğlu Mustafa (11) ve dedesi Himmet Yaman (88) ile birlikte babası Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Tek katlı müstakil evde aynı odada kalan Suzan Güner, oğlu ve dedesi ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mustafa Kutay Güner, 11 yaşındaydı.



ÜÇÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen ekipler, Suzan Güner, oğlu Mustafa Kutay Güner ve dedesi Himmet Yaman'ı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne Suzan Güner (33),tedavi edilmek üzere Ankara'ya sevk edildi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.