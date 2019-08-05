Başkent'te önceki gün, Mamak ilçesi Duralialıç Mahallesi'ndeki evlerinde Özge Sazlı isimli genç kadın cinayete kurban gitti. Şizofren abisi ile aynı evde kalan Sazlı, abisi ile önce bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Şizofren olduğu öğrenilen katil zanlısı A.C ise bıçağa sarıldı ve kardeşini öldürdü.

POLİS, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İHA'daki habere göre arbede sırasında yaşanan bağrışmalar sonrasında Sazlı’nın komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Sazlı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Sazlı’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ankara Emniyet Cinayet Büro Amirliği’ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler çalışmalarına başladı.

ADLİYEYE ÇIKARTILDI TUTUKLANDI

Cinayet mahallinden kaçan katil zanlısı A.C aynı gün Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalanarak Ankara Emniyeti'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan A.C tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.