Anne, baba ve oğulları can verdi!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü, eşi ve oğulları hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 11.04.2026 - 10:46
Manisa'da kaza, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiindeki eğimli arazide devrildi.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi. Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
