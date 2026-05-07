        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası devam ediyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" davası devam ediyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde duruşmalar devam etti. Ara mütalaasını açıklayan savcı, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamını talep ederken, duruşma yarına ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:53 Güncelleme:
        "Evin, Böcek'in olduğunu öğrendim"

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.

        Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Erdal Zileli, davada mağdur iş insanı olarak yer alan Emin Hesapçıoğlu'na ait şirkette 23 yıldır muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

        Hesapçıoğlu'nun kendisinden 1 milyon lira ve 1 milyon liralık yakıt kartı hazırlamasını istediğini belirten tanık, parayı hazırladıktan sonra sanık Mustafa Gökhan Böcek ile Hesapçıoğlu'nun birlikte oturdukları masaya bırakıp çıktığını kaydetti.

        Bir süre sonra Hesapçıoğlu'nun önce 600 bin lira, ardından da 400 bin lira daha istediğini, yine parayı aynı masaya bırakıp çıktığını ifade eden Zileli, "Bunlar 2024 yılında oldu. 2025 yılında yine nisan ya da mayıs ayında Hesapçıoğlu telefon açtı ve 300 bin lira istedi. Başka bir tarihte de bir miktar dövizi zarfı içine koyup bunu da Emin Hesapçıoğlu'na bıraktım. Daha önceki paralarda hepsinde Mustafa Gökhan Böcek vardı. Ama 300 bin verdiğimde Mustafa Gökhan Böcek'i görmedim." dedi.

        "EVİN MUHİTTİN BÖCEK'E AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        Tanık İsa Kotan ise 5 yıldır organizasyon işleriyle uğraştığını söyledi.

        Yaptığı işlerin büyük ve küçüklüğüne göre beraber çalıştığı firmalar olduğunu aktaran Kotan, "Çok büyük, geniş kapsamlı işleri, sanatçı getirip götürülecek işleri tek bir firmadan yapmak mümkün değil. Ondan olayı bu bölgede Aktüel firması ile çalışıyorduk. Orta ölçekli işlerde ise L.Ş. ile çalışıyorduk. Aramızdaki faturalar tamamen gerçek işlere dayanıyor. Oradaki faturalar doğru ama L.Ş. neden böyle bir beyanda bulundu, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tanık Timurhan Temuçin de 2024 yılında A.A.'nın kendisini arayarak Liman Mahallesi'ndeki dairesine tadilat yaptırmak istediğini söylediğini, ufak bir pazarlığın ardından 1,5 milyon liraya anlaştıklarını belirtti.

        İşi 3 ay içinde bitirmelerinin ardından A.A.'nın yönlendirmesiyle parasını B.G.'den aldığını ifade eden Temuçin, "Başta A.A. evin kendisine ait olduğunu söylemişti ama sonrasında evin Muhittin Böcek'e ait olduğunu öğrendim." diye konuştu.

        MUHİTTİN BÖCEK'İN RAPORU OKUNDU

        Duruşmada, Muhittin Böcek için Antalya Şehir Hastanesinden gönderilen sağlık raporunun dosyaya girdiği belirtildi.

        Okunan raporda "Yapılan muayene ve tetkikler birlikte değerlendirildiğinde cezaevi koşullarında hayatını devam ettirmesine engel bulunmadığı kanaatine varılmıştır." ifadesinin yer aldığını kaydedildi.

        Davaya katılan İçişleri Bakanlığı avukatı, "Eylem 16" yönünden Antalya eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile ilgili olarak kamu kurumunun doğrudan zarar gördüğünü, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

        ARA MÜTALAA AÇIKLANDI

        Ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamını, Fazlı Ateş'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini, diğer tutuksuz sanıkların da adli kontrol hükümlerinin devam etmesini talep etti.

        DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

        Mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunma yapmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

        SORUŞTURMA

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.

        İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep ediliyor.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
