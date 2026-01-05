Antalya'da evleri yanan baba ile kızı, sarılarak birbirini teselli etti
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahibi ve ailesi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp duman tahliyesi yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Antalya'da ters dubleks dairede çıkan yangında büyük panik yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında baba ile kızının ağlayarak birbirlerine sarıldığı görüldü.
DHA'nın haberine göre; Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 katlı apartmanın ters dubleks giriş katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede dairenin içini duman kaplarken, ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızı panik yaşadı.
KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR
Kösedağ çiftiyle kızları, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale edip, kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Ardından itfaiyeciler, "Tayfun" adı verilen duman tahliye cihazıyla daireye dolan dumanın tahliyesini sağladı.
MUHABBET KUŞU KAFESİNDEN KAÇTI
Daha sonra Kösedağ'ın eşi içeri girip, kafesindeki muhabbet kuşunu da dışarı çıkardı. Kuş, güvenli noktaya çıkarılırken kafesten kaçıp uzaklaştı.
AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yangında korku yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
BABASI, KIZINA SARILARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Halil Kösedağ, korkan kızına sarılıp uzun süre teskin etti.
YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler soğutma çalışmasının ardından adresten ayrılırken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.