Antalya'da evleri yanan baba ile kızı, sarılarak birbirini teselli etti Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahibi ve ailesi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp duman tahliyesi yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:25 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL