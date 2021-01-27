Antalya'yı fırtına vurdu! 0:00 / 0:00

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Antalya’da dün geceden beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Vatandaşlar, üç renge bürünen Akdeniz’deki dev dalgaları fotoğraflamak için adeta yarıştı.

Bazı vatandaşlar kıyıya çarpan dev dalgalara kapılmamak için kaçarken, bazıları da o anları sahilin üst kısmındaki bariyerlerden fotoğrafladı. Kimi vatandaşlar güneşlenmeyi ve spor yapmayı, kimisi de çocuklarını parkta oynatmayı tercih etti.

IRMAK 2 METRE YÜKSELDİ

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı'nın debisi ise yağış nedeniyle yaklaşık 2 metre yükseldi. Su seviyesi ırmak kenarında bulunan ve her yıl sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı restoranlara kadar yükseldi.

Restoran işletmecilerinden Ayberk Gündoğdu, "Aşırı yağıştan sonra, dağlardaki karların da ermesiyle ırmak yükseldi. Hala da yükselmeye devam ediyor. İş yerlerimiz kapalı olmasına rağmen taşmalara karşı burada bekliyoruz. Her yıl bu ırmak seviyesi yükselince iş yerlerimizi su basar" dedi.

Köprüçay Irmağı üzerinde bulunan DSİ regülatör giriş yolunun bir bölümünde de yaklaşık 20 santim çökme meydana geldi. DSİ görevlileri çökme olan bölgede ve regülatörde incelemede bulundu.

KAYA YOLU KAPATTI

Öte yandan Serik ilçesi Bucakköy, Karataş, Akbaş ve Sarıabalı mahalle grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle tepeden kopan kaya parçası yolda ulaşıma bir süre engel oldu. Ekipler kısa sürede kayayı yol kenarına çekip, uyarıcı tabela astı.

KEMER'DE TEKNELER BATTI

Kemer'de dün gece itibarıyla etkili olan sağanak ve fırtına bugün öğle saatlerine kadar etkili olurken ilçe merkezinde bulunan ve balıkçıların barınak olarak kullandığı noktada 4 metrelik 4 fiber tekne battı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tekneleri karaya çıkartmak için çalışma yaparken bazı tekne sahipleri ise tekneleri vinç yardımıyla çıkartabildi.

SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ulupınar Mahallesi'nde ise bazı ağaçlar kırılarak, bazıları ise köklerinden sökülerek yola düşerken, belirli süre yollar araç trafiğine kapatıldı. Sactan yapılma bir kulübenin ise tavanı fırtına nedeniyle uçtu.

Çamyuva Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından olarak Hayitli Göl olarak bilinen noktada evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken Kemer'in ünlü Ayışığı Parkı'nın plajı deniz suyu ile tamamen kaplandı. Saat 15.30 itibarıyla güneş açması ile sahilde bazı vatandaşlar dedektörle altın araması yaptı.