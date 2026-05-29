Ardahan'da büyükbaş hayvanın saldırdığı 36 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu 36 yaşındaki Y.Z., otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, Y.Z'nin boyun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 11:03 Güncelleme:
AA'daki habere göre; Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z. (36), otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Z'nin boyun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
