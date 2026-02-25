İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde toplu konut şantiyesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Olay, Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan 26 yaşındaki Serdest Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi düştüğü yerden iş arkadaşlarının kurduğu düzenekle bulunduğu noktadan çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi yapılan Serdest Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yaralı işçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.