Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar aynı noktada sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar aynı noktada sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        Kaza, Arnavutköy Boluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile araç seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Ali Kahveci, yolcu Ecem Kahveci ve diğer araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kahveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        "FRENSİZ ŞEKİLDE KAFA KAFAYA GİRDİLER"

        Kazayı gören Bahadır Gürel yaşananları şöyle anlattı: "Dükkândan çıktım, gri araca yol verdim. Normal seyir halinde geliyorduk, 60 kilometre civarındaydık, çok bir hız yoktu. Bu sırada siyah araç bir anda sola kırdı. Uykuya daldı ya da farklı bir mevzu oldu, bilmiyorum. Frensiz bir şekilde çarpıştılar. Sollama yapacak bir durum da yoktu. Uyudu ya da başka bir şey oldu, kafa kafaya girdiler. Siyah araçta iki kişi vardı, kızıyla beraberdi. Gri araçta bir kişi vardı. Siyah araçtaki abi biraz kötüydü, uyandıramadık. Diğer araçtaki yaralıların bilinci açıktı. Ben müdahale yapmadım, ekipleri aradım ve bekledim".

        ''MAHALLELİ ÖNLEM İSTEDİ''

        Bölgede yaşayan Hasan Ünlü ise kazaların sık yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Ben burada yaşıyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor. Tümsekler var fakat asfaltlara beton döktükleri için kayboldu. Biz buraya set istiyoruz. Can güvenliğimiz yok, devamlı kaza oluyor. Geçen akşam beni ezeceklerdi. Tümsekler geçerliliğini yitirdi, asfalt döke döke kayboldu. Yol çok süratli ve düz olduğu için burada sürekli kaza oluyor."

        Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maslak'ta iki iş yerine silahlı saldırı; 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı

        MASLAK Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi.(DHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları