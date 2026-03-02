Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar aynı noktada sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Arnavutköy Boluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile araç seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Ali Kahveci, yolcu Ecem Kahveci ve diğer araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kahveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"FRENSİZ ŞEKİLDE KAFA KAFAYA GİRDİLER"

Kazayı gören Bahadır Gürel yaşananları şöyle anlattı: "Dükkândan çıktım, gri araca yol verdim. Normal seyir halinde geliyorduk, 60 kilometre civarındaydık, çok bir hız yoktu. Bu sırada siyah araç bir anda sola kırdı. Uykuya daldı ya da farklı bir mevzu oldu, bilmiyorum. Frensiz bir şekilde çarpıştılar. Sollama yapacak bir durum da yoktu. Uyudu ya da başka bir şey oldu, kafa kafaya girdiler. Siyah araçta iki kişi vardı, kızıyla beraberdi. Gri araçta bir kişi vardı. Siyah araçtaki abi biraz kötüydü, uyandıramadık. Diğer araçtaki yaralıların bilinci açıktı. Ben müdahale yapmadım, ekipleri aradım ve bekledim".