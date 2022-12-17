İzmir'de, iş görüşmesinin ardından haber alınamayan ve 1 gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili tutuklanan B.K.'nın (27) 27 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildiği ortaya çıktı. Ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık kalmayan Sinem için İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan beklenen rapor da geldi. Raporda, "Kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Sinem'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem, 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Sinem'in ölümüyle ilgili ekipler, B.K.'yı gözaltına aldı. Sinem'in telefonu üzerinde bulunan B.K., sorgusunda kendisinin öldürmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.