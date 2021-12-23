Kubilay, şehit edilişinin 91. Yılı'nda anıldı! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'in Menemen ilçesinde, 91 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 91. yılında törenle yad edildi.

AA'daki habere göre Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Kubilay ailesi, ilçe belediye başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende anıta çelenk bırakıldıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Selçuk Şen, 91 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

"CUMHURİYET İÇİN BOYNUNU VERMİŞTİR"

Kubilay'ın, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu verdiğini belirten Şen, şunları kaydetti: "Boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak, vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak, karanlıklar yerine aydınlığı, dogmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Şehit Kubilay, kalbi vatan sevgisiyle dolu bir idealistin millet ve Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna, canını seve seve feda etmesinin en güzel örneğidir."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Daha sonra Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.