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Önce İmparatorluk Kapısı sonra tarihi su haznesi! Ayasofya'da ikinci skandal

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından akılalmaz bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu iddia edildi. Su haznesinin onarıldığını görüntüleyen Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, "Sosyal medyada paylaşılan görüntüden sonra kendim gidip durumu gördüm. Bir restorasyon gerçekleştirilmiş. Bir kaynak yapılmış. Ancak maalesef olmamış" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri: Ayasofya'da ikinci skandal! Tarihi su haznesine ayakkabı koydular
Ayasofya'da ikinci skandal! Tarihi su haznesine ayakkabı koydular
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Ayasofya Camii'nde geçtiğimiz günlerde yaklaşık 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği iddialarının ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada konu ile ilgili inceleme başlatıldığı ve İmparatorluk Kapısı'ndaki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak dokunma sonucu oluştuğu belirtildi.

İÇERİSİNE AYAKKABI KONULDU

Kapının onarılmasından günler sonra ise akılalmaz bir görüntü daha ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve 24 Nisan'da çekildiği kaydedilen görüntüde, Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ve yanına ayakkabı konulduğu ileri sürüldü.

SON DURUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar da, Ayasofya Camii'ne giderek su haznesinin onarıldığını görüntüledi.

"KAYNAK YAPILMIŞ ANCAK MAALESEF OLMAMIŞ"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Yaşar, "Sosyal medyada paylaşılan görüntüden sonra kendim gidip durumu gördüm. Bir restorasyon gerçekleştirilmiş. Bir kaynak yapılmış. Ancak maalesef olmamış. Bir skandalı başka bir skandal ile örtmeye çalışmışlar durum bu. Kapı ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştum onun sonucunu bekliyorum. Soruşturma devam ediyor. Son olay ile ilgili bilgi sahibi olmak istedim. Ancak konuştuğum görevliler bilgi sahibi olmadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

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