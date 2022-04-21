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Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Son dakika... Ayasofya Camii'nde İmparator Kapısı'nın son durumu görüntülendi. Kapının onarıldığı ve önünde bariyer olduğu görüldü

Son dakika: Ayasofya Camii'de İmparator Kapısı onarıldı
Ayasofya'da İmparator Kapısı onarıldı
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DHA

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre, Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

"Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denilmişti.

Onarılan kapı bugün görüntülendi. Kapının önünde bariyer olduğu görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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