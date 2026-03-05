Canlı
        Son dakika: Aydın'da sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı

        Aydın’da sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

        Giriş: 05.03.2026 - 09:25
        Sit alanında kaçak kazı: 7 gözaltı

        Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        SİT ALANI ÇEVRESİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafsa Hatun Türbesi sit alanı çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A. (55), H.Ö. (47), R.S. (48), D.U. (42), A.G. (42), E.T. (44) ve M.A. (40) jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı aletleri ve ekipmanlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

