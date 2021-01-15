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Son dakika haberler... AYM, Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM),Enis Berberoğlu´nun AYM kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu 21 Ocak Perşembe günü görüşecek

Son dakika: AYM, Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek - Haberler
AYM, Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek
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DHA

AYM, 17 Eylül 2020 tarihinde Enis Berberoğlu´nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti.

DHA'nın haberine göre AYM kararı, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş, ancak İstanbul 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti.

Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM´ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, 21 Ocak Perşembe günü yapacağı toplantının gündemine Berberoğlu´nun bireysel başvurusunu aldı. Berberoğlu başvurusunda, Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

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