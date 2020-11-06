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Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya doğru!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti. Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı. Tüm cephe hattında kontrolü elinde tutan Azerbaycan ordusunun, Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'yı her an alabileceği öğrenildi

Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya doğru! - HABERLER
Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya doğru!
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AA

Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

VURULMA GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

AA'da yer alan habere göre Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

KARABAĞ'IN KALBİ ŞUŞA'YA DOĞRU

Öte yandan askeri uzmanlardan alınan bilgiye göre tüm cephe hattında kontrolü elinde bulunduran Azerbaycan ordusunun, Karabağ'ın kalbi olarak bilinen stratejik nokta olan Şuşa'yı her an ele geçirebileceği öğrenildi.

SMERCH FÜZESİ İMHA EDİLDİ

Ermenistan ordusu tarafından atılan misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzesi, Terter kentindeki bir evin bahçesine düştü.

Patlamayan füzeyi yerinden kaldırmak için güvenlik güçleri ve ANAMA uzmanlarına haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, füzeyi kontrollü bir şekilde saplandığı yerden çıkararak etkisiz hale getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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