Ermenistan'a Ağrı Dağı sürprizi! 0:00 / 0:00

İHA

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından Azerbaycan Ordusu 27 Eylül'de topraklarını geri almak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 4'ü kent olmak üzere 201 yerleşim ele geçirilirken harekata Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen gösteri ve eylemlerle destek verildi.

AĞRI DAĞI'NA İKİ ÜLKENİN BAYRAĞI

İHA'da yer alan habere göre Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı’na resmedilmiş Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımla Ağrı Belediyesi olarak dağda Türk ve Azeri bayraklarının yer alacağı projesini duyurdu.

SAYAN'DAN MANİDAR MESAJ

Ermenistan tarafından da görülen Ağrı Dağı’nda her bakıldığında Türk ve Azeri bayraklarının görüleceğine dikkat çeken Başkan Sayan ironi yaparak şu ifadeleri kullandı, “Ağrı Belediyesi olarak hızlı bir çalışma yapıyoruz. Yakında Ağrı Dağı’nın Ermenistan’a bakan tarafında bu görüntüyü göreceksiniz. Umarım cephede ki Ermenistan’a moral olur (!)”