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HaberlerDünyaOrtadoğuSon dakika Azerbaycan Ermenistan savaşı! 7. Ermeni savaş uçağı düşürüldü! 208'e çıktı! - HABERLER
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7. Ermeni savaş uçağı düşürüldü! 208'e çıktı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerine ait toplam 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Böylece 4'ü kent merkezi, 3'ü kasaba ve 201'i köy olmak üzere 208 yerleşim birimi Ermeni işgalinden kurtarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Azerbaycan Ordusu'nun saldırı için kalkan 7'nci, SU-25 savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

Son dakika Azerbaycan Ermenistan savaşı! 7. Ermeni savaş uçağı düşürüldü! 208'e çıktı! - HABERLER
AA

Azerbaycan Ordusu Cebrayıl’da 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2 köyü işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ”Azerbaycan ordusu Cebrayıl kentinde Mirek, Kavdar; Zengilan kentinde Meşediismayıllı, Şerifbeyli; Gubadlı kentinde ise Başarat, Garakişiler ve Garacallı köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.

KURTARILAN YERLEŞİM 208'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 201 köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmış oldu. Böylece son alınan yerleşim birimleriyle sayı 208'e çıktı.

Azerbaycan haritası (Güncel).

ERMENİSTAN'IN 7. SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.

"AZERBAYCAN ORDUSU KAHRAMANCA SAVAŞIYOR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan´a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan´a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" denildi.

CEPHENİN KONTROLÜ AZERBAYCAN'DA

Öte yandan bu gece süren çatışmalarda, Ermeni güçlerin saldırıları Azerbaycan ordusu tarafından gire püskürtüldü. Cephe hattı boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu bildirildi.

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