İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu CNN Türk'te katıldığı programda 'siyaseti bırakacağını' açıkladı. Aziz Kocaoğlu, "siyaseti bırakıyorum, Ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" ifadesini kullandı.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım" ifadesini kullanmıştı.

Kocaoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP’liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım.

14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP’li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ