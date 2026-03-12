Canlı
        SON DAKİKA HABERİ: Babaannesini dövüp gasp etti! Böyle torun olmaz olsun | Isparta haberleri | Son dakika haberleri

        Babaannesini dövüp gasp etti! Böyle torun olmaz olsun...

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babaannesi 75 yaşındaki Asiye D.'yi darp edip, ziynet eşyalarını gasp ettiği iddia edilen torunu 24 yaşındaki Z.D. jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 08:27
        Böyle torun olmaz olsun!
        Isparta'da olay, 7 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Asiye D. (75), torunu Z.D. (24) tarafından darp edildi. Z.D. daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

        JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

        DHA'daki habere göre olayın ardından Z.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşılan Z.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı.

