Babaannesini dövüp gasp etti! Böyle torun olmaz olsun...
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babaannesi 75 yaşındaki Asiye D.'yi darp edip, ziynet eşyalarını gasp ettiği iddia edilen torunu 24 yaşındaki Z.D. jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı
Giriş: 12.03.2026 - 08:27 Güncelleme:
Isparta'da olay, 7 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Asiye D. (75), torunu Z.D. (24) tarafından darp edildi. Z.D. daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçtı.
JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI
DHA'daki habere göre olayın ardından Z.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşılan Z.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ