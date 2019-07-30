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HaberlerGündemBabasından payını istedi çatı katını ateşe verdi! - Haberler

Son dakika... Babasından payını istedi! Çatı katını ateşe verdi!

İHA

İstanbul Pendik’te iddiaya göre ailece oturdukları apartmandan kendi payını isteyen kişi ile babası arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. Babasıyla tartışan kişi hızını alamayıp ailece oturdukları apartmanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Pendik

İstanbul Pendik'teki Kurtköy Mahallesi'nde bu sabah saat 10.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi.

 

Ardından baba ile oğul arasında tartışma başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı.

ARBEDEDE 2 KİŞİ YARALANDI

İHA'daki habere göre yaşanan arbedede iki kişi hafif yaralandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan kişi, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken çatıyı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

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