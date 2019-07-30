İstanbul Pendik'teki Kurtköy Mahallesi'nde bu sabah saat 10.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi.

Ardından baba ile oğul arasında tartışma başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı.

ARBEDEDE 2 KİŞİ YARALANDI

İHA'daki habere göre yaşanan arbedede iki kişi hafif yaralandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan kişi, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken çatıyı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.