İstanbul Bağcılar'da özel bir cerrahi tıp merkezinde ikinci kez burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaştı. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinin olmaması üzerine genç, Bayrampaşa'da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gencin ailesi, tıp merkezinde iki sefer üstü üste narkoz verildiğini ve ameliyat sırasında ihmal olduğunu ileri sürerek, merkezden şikayetçi oldu.

TEKRAR RANDEVU ALDI

İHA'nın haberine göre olay, 26 Ocak günü Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce burun ameliyatı için tıp merkezine gelen Bilal Ergin (29), aylar sonra tekrar aynı yerden randevu aldı.

NARKOZDAN SONRA NEFES ALAMADI

Ameliyat sırasında narkoz verilen Ergin, nefes alamadı. Durumu kötüleşen genç, aynı gün içinde Bayrampaşa'da özel bir hastaneye sevk edildi.

İLK NARKOZUN ETKİSİ BİTMEDEN DİĞERİNİN VERİLDİĞİ İDDİASI

Ergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Ergin'in ailesi, ameliyat sırasında fenalaştığı ve birinci narkozun etkisi bitmeden ikinci kez narkoz verildiğini ileri sürdü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ameliyat sırasında ihmal iddiaları üzerine aile, tıp merkezinden şikayetçi oldu. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından Bilal Ergin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketine götürülecek.