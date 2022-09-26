Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede! Bağcılar videosu infial yaratmıştı...
ABONE OL

Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Türkiye'yi sarsan İstanbul Bağcılar'daki evlat vahşetinde, annesi Havva S.'yi vahşice öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede! Bağcılar videosu infial yaratmıştı...
Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede!
0:00 / 0:00
DHA

Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi. İnsanın kanını donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı.

DHA'nın haberine göre Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

Fotoğraf: AA

YANAN EVE KENDİSİNİ KİLİTLEDİ

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

Fotoğraf: AA

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İcra müdürü ile otopark işletmecisine tutuklama
GÜNDEM İcra müdürü ile otopark işletmecisine tutuklama
Son dakika haberleri: Bodyguard dehşetinden sonra aynı mekanda 1 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı! - Güncel haberler
GÜNDEM Bodyguard dehşetinin yaşandığı mekanda 1 kişi ...
Küçük Feyza kanalda boğuldu
GÜNDEM Küçük Feyza kanalda boğuldu
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi SON DURUM | 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, sözleşmeliye kadro taslağı ne demek ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro son durum
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 26 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası!
GÜNDEM Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?
GÜNDEM RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir?
TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası verildi! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası!
Betonu 'kullanılamaz' çıkan inşaata silahlı saldırı! - Güncel haberler
GÜNDEM Betonu 'kullanılamaz' çıkan inşaata silahlı saldırı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.