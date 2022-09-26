Bağcılar'daki anne katili canavar adliyede!

Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi. İnsanın kanını donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı.
DHA'nın haberine göre Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.
Fotoğraf: AA
YANAN EVE KENDİSİNİ KİLİTLEDİ
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.
Fotoğraf: AA
Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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