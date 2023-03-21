Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesine tepki
ABONE OL

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesine tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır" açıklamasında bulundu

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesine tepki
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, son bir asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 ayrı deprem ile birlikte Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkınların milleti ziyadesiyle sarstığını ve acıya boğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milleti karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri 'Hep birlikte aşma' iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeylerde sergilemiştir. Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız; büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Yıkıntılar arasından güvenli, dayanıklı, insanca yaşama müzahir konutlar bir yıl içinde hak sahiplerine inşaları tamamlanarak mutlaka teslim edilecektir. Bu taahhüt cumhurun bizzat ulaşacağı hedefidir. Kardeşliğimizin ikram ve itibarı ağır meselelerin üstesinden gelmek için yegane güç kaynağımızdır. Baharı karşıladığımız bu seneki Nevruz Günü'nde kalplerimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz buruk olsa da Türkiye'yi yeni baştan ihya ve imar etme gayemiz; tıpkı demir sağları eriten tarihi irade kadar kudret ve kuvvet içermektedir."

"NEVRUZ, KÖKLÜ BİR KUCAKLAŞMA FIRSATIDIR"

Nevruz'un, Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: "Bugünkü sıkıntılı günlerimizde Nevruz'un gerçek mana ve mesajına çok ihtiyaç vardır. Yalnızca bir mevsim döngüsü olarak yorumlamanın yetersiz kalacağı Nevruz Bayramı aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsalidir. Bu kutlu gün ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını; tazelenmiş umutlarla, tırmanmış heyecanlarla geleceğin kavranmasını vaaz ve vaat etmektedir. Nevruz; bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımıdır. Türkiye geleceğini Nevruz'un bereketli çehresiyle, birlik çağrısıyla kuracak, muhakkak başarılı olacaktır. Aynı zamanda binlerce yıllık tarih süreci içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve tasada, ortak geçmiş ve gelecek paydasında buluşturan Nevruz gerçekten de köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Bu kadim kültürel mirasımız milli birlik ve beraberliğimizin kaynaklarından birisidir. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla kutlanan bu günde başlıca dileğim, milletimizin birlik ve dirliğinin ebediyete kadar vasıl olması ve dünyanın her yerinde barışın, esenliğin ve istikrarın hakim olmasıdır. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak özel ve önemli bir yeri bulunan Nevruz Bayramı taşıdığı derin anlam itibariyle; Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını ve müteakip asırlarda kademe kademe sıçrayışını ifade etmektedir."

"TÜRK MİLLETİNİN EBEDİ BAYRAM GÜNÜ"

Balkanlar'dan Sibirya bozkırlarına kadar uzanan görkemli bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un, geçmişle bugün arasında çok önemli kültürel bir köprü olduğunu işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yakılan ateşler, tutuşan eller, çarpan yürekler, neşe saçan gözler, gülümseyen yüzler, müşfik vicdanlar, reddedilen ihtilaflar, dışlanan kötü emeller Nevruz'un kültürel dokusunu, tarihsel doğasını gözler önüne çıkarmaktadır. Nihayetinde ümidimiz ve tesellimiz de budur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı inanç, aynı irade, aynı hissiyatla bir araya gelen milli gönüller bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar var olacağımızı da cümle aleme ispat ve ilan etmişlerdir. Beraber ağlayıp birlikte gülen; bayram günlerinden yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan aziz millet fertleri inanıyorum ki; hiçbir şart altında bölücü emellere geçit vermeyecektir. Nevruz, milli kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın mihenk taşı olduğu kadar parlayan da sembolüdür. Aynı şekilde bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür."

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR"

Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenlerin ise zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklar olduğunu belirten Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir alandan çıkarak kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden milletimizin istikbalini aydınlatması, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nın önünü açması samimi dileğimdir. Deprem ve sel afetlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Çok geniş bir coğrafyada varlık mücadelesi veren aziz milletimin ve tüm soydaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor, hepsine birden sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür temenni ediyorum. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu 'Yeni Gün'ün, barış, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, ayrıca yarın karşılayacağımız Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve Türk-İslam alemine mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler: Ramazan ayı ibadetleri hakkında hadisler ve ayetler neler?
GÜNDEM Oruç ve Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler
Hz. Muhammed'in sahur duası! Sahur duası Arapça okunuşu Türkçe anlamı
GÜNDEM Hz. Muhammed'in sahur duası!
İkinci büyük depremde hastanedeki panik kamerada!
GÜNDEM İkinci büyük depremde hastanedeki panik kamerada!
SAHUR DUASI VE OKUNUŞU 2023 | Sahur duası nasıl yapılır? Sahur duası anlamı ve Arapça yazılışı nasıl?
GÜNDEM İlk sahur için geri sayım başladı! İşte sahur duası ...
Bakan Özer'den son dakika açıklaması! 4 ilde eğitim kademeli başlıyor
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı! Deprem bölgesindeki 4 ilde ...
Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?
GÜNDEM Oruç tutmaya engel haller nelerdir?
Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler
GÜNDEM Sahurda uzak durulması gereken besinler
Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
GÜNDEM Kız Kulesi'nde midye kabuğu çıktı
İlk sahur ne zaman, bugün mü, hangi gece? 2023 Ramazan ilk sahura saat kaçta kalkılacak?
GÜNDEM İlk sahur ne zaman?
Son dakika: İstanbul'da zemin sıvılaşması riskinin en çok olduğu noktalar açıklandı!
GÜNDEM İstanbul'da zemin sıvılaşması riskinin en çok olduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.