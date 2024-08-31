Son dakika haberler Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi
Giriş: 31.08.2024 - 06:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 06:23
İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.
Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
AA'nın haberine göre; saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ