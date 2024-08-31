İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre; saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.