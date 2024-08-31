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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Son dakika haberler Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

        İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 06:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 06:23
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        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var
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        İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

        Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

        AA'nın haberine göre; saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bahçelievler Devlet Hastanesi
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