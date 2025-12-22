Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bahçelievler’de kentsel dönüşüm için boşaltılan çıkan yangın söndürüldü; 2 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler’de kentsel dönüşüm için boşaltılan çıkan yangın söndürüldü; 2 kişi gözaltına alındı

        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapmasında boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken mahalleliler boşaltılan binalara önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 katlı binada şüpheli yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapmasında boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken mahalleliler boşaltılan binalara önlem alınmasını istedi.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BOŞALTILMIŞTI

        angın, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Oktay 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen binada çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken binada yapılan kontrollerde üst katlarda bulunan 2 kişi tahliye edildi.

        REKLAM

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kimliği öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "İÇERİDE BİRKAÇ KİŞİ TELEFON IŞIĞIYLA EL SALLIYORDU"

        Aydın Kaya, "İş gidiyordum, baktım ki dumanlar var. Bağırtı çağırtı vardı. İçeride bir kişi telefonun ışığı ile el sallıyordu. İtfaiye gelip yangını söndürdü. 2 kişinin gözaltına alındığını duydum. Boş binalara aslında önlem almaları lazım. O kadar polis, itfaiye, ambulans geldi. Yazık günah. İnsanlar mahallede bağırıp çağırmaları. İnşaat başladığı zaman etrafını saracaksın" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Bahçelievler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi