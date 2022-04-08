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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da düzenlenecek olan üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak.

Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.